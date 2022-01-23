مصر تؤكد دعمها كل إجراءات الإمارات في التصدي للأعمال الإرهابية

أعلن مندوب مصر بجامعة الدول العربية، السفير أحمد أبو الخير، اليوم الأحد، أن مصر تتضامن مع الإمارات وتدين هجمات الحوثيين الإرهابية ضدها.

وأضاف أبو الخير في كلمة له خلال اجتماعات الجامعة العربية بشأن الهجوم الأخير الذين شنه الحوثيون على دولة الإمارات: "ندعم بشكل كامل كل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها".

وتابع قائلا: "موقفنا راسخ من دعم أمن واستقرار دولة الإمارات، وأمن مصر مرتبط بشكل وثيق مع أمن الإمارات".

واستطرد قائلا: "ندين أي محاولة من ميليشيات الحوثي للاعتداء على أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات".

وأعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، أمس، وقف عمليات الطيران لملاك وهواة الطائرات بدون طيار في البلاد لمدة شهر، لأسباب تتعلق بالسلامة والأمن، وذلك بعد أيام من استهداف مليشيات الحوثي مواقع في إمارة أبوظبي بواسطة طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية.

