بيان عاجل أمام البرلمان بشأن تداعيات حادث غرق معدية أشمون

ألقى النائب طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا فى بداية الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، بشأن تداعيات حادث غرق معدية أشمون.

وقال عبد القوى، أن الحادث مؤسف وأظهر عدد من السلبيات، مشيرا إلى أن عزبة التفتيش التى ينتمى اليها ضحايا الحادث بأشمون، تضم 12 عزبة، ولم تصلها مشروعات حياه كريمة حتى الآن.

ووجه عبد القوى، الشكر للرئيس السيسى على التوجيه بانشاء كوبرى بدلا من المعدية فى تلك المنطقة.

وأشار إلى أن مركز أشمون له مطلبين أولهما، الإسراع فى وصول مشروعات حياة كريمة والخدمات اللازمة للمناطق المحرومة ، وكذلك العمل على معالجة مياه مصرف الرهاوى، الذى يمثل مشكلة كبيرة ويصرف فى النيل حاليا.