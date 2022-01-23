السيسى يبكى متأثرًا بكلمات أطفال الشهداء.. فيديو

عرض فيلم تسجيليخلال احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة، لأطفال الشهداء يحكون فيه عن مشاعرهم الصادقة وذكرياتهم مع والديهم تعبر عن حنينهم لهم بكلمات مؤثرة، ومن ثم بكى الرئيس عبد الفتاح السيسي متأثراً بكلمات هؤلاء الأطفال، فمنهم من قال باكياً:" بابا وحشنى اوى"، واخر:" بابا قال هيروح يجيب حد حق ناس.. ومرجعلناش تانى وبابا في الجنة مع الشهداء".

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على التقاط صورة تذكارية مع رئيس الوزراء ، وزير الداخلية وقيادات الشرطة وذلك خلال حضوره احتفالية الشرطة الـ 70 فى أكاديمية الشرطة .

ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى إكليلاً من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 70.

وتحتفل الشرطة المصرية، فى يوم 25 يناير من كل عام بعيدها القومي والذى يعتبر تخليدا لذكرى تضحيات رجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952 والذى أثبت شجاعة وبسالة رجال الشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل عدم الاستسلام ودفاعا عن وطنهم.