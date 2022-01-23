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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الشرطة الـ70.. والأرصاد تكشف طبيعة الطقس خلال الأسبوع الحالي

توك شو
توك شو

تناولت برامج “التوك شو”، مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة، اليوم الأحد،  وجاء أهمها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفالية عيد الشرطةالـ 70 وجاءت أبرز تصريحاته :

 

الرئيس السيسي لأهالي شهداء الشرطة: نثمن تضحيات أبنائكم هو بناء مصر القوية


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن ما وصلت به مصر من أمن حقيقي في الفترة الحالية، دفعت فيه قوات الشرطة الكثير، موضحا: "تمن كبير تم دفعه طوال السنين اللي فاتت علشان نوصل للمرحلة دي " .

 

الرئيس السيسي: الشرطة أثبتت أن الدفاع عن الأوطان مرهون بالإيمان والعقيدة الراسخة


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه مع حلول يوم الخامس والعشرين من كل عام، تهُب علينا  نسمات العزة والكرامة الوطنية، ونستعيد معاً ذكرى عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصرى.


وزير الداخلية: نحرص على انتهاج استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة الأمنية

رحب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي للاحتفال بالذكرى الـ 70 لمعركةالإسماعيليلة الخالدة التي عكست وفاء الشرط بعهدها بأن تحفظ لمصر أمنها وأمان شعبها وجسدت تلاحم رجال الشرطة من أبناء مصر دفاعًا عن الحق والواجب في صمود وطني.

 


الأرصاد :استمرار الطقس البارد هذا الأسبوع
قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إننا مازلنا على مدار هذا الأسبوع  مستمرين فى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، مضيفة أن الطقس اليوم بارد على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحرى.


استشارى تغذية تكشف فوائد تناول الفلفل الأخضر والبطاطا يومياً
قالت دكتور منى عبد المطلب، استشارى تغذية وعلاجية، إن الاعتياد على تناول الأكل الصحى يوميا يحمى الإنسان من التعرض إلى الأمراض المختلفة، لأنه يحمي نفسه من دخول أى ميكروب للأغشية المخاطية.

 

التضامن: القانون الجديد للجمعيات الأهلية يحمل في جعبته العديد من الامتيازات
عقب الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن لشؤون المجتمع الأهلي، على موافقة الحكومة على مد فترة توفيق أوضاع المجتمع الأهلي لمدة عام، قائلا إن القانون توفيق الأوضاع يعني مراجعة اللوائح الأساسية للنظام التي تسير عليه المنظمة بما يتفق مع لوائح القانون الجديد.

 

عبد الله المغازى: الدولة تتبع استراتيجية وطنية فى قطاع الزراعة

قال عبد الله المغازى أستاذ القانون الدستورى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى استراتيجية هامة على رأس أولوياتها الاهتمام بالفلاح المصرى واتباع نظم الرى الحديثة، تبطين الترع وغيرها من المشاريع المتطورة الأخرى.

 

خبيرة تنمية بشرية: «التطبيل» مهارة ومجاملة وليس نفاقاً

قالت دكتور رانيا الماريا، خبيرة التنمية البشرية، إننا كلما اكتسبنا مهارات اجتماعية أكثر كلما أصبحت حياتنا أسهل، ونصل لما نرغب فيه بشكل أسرع ، مضيفة أن المهارات الاجتماعية شيء، والنفاق شيء آخر تماماً.

 

مصر ستواجه منتخب شرس حال فوزها على كوت ديفوار
قال حمدى الحسينى ، إنه يتمنى ألا تأخذ قرعة تصفيات كأس العالم من تركيز المنتخب المصرى والمدير الفنى كارلوس كيروش، على حساب مباراته القادمة أمام نظيره كوت ديفوار فى الدور الـ 16  ببطولة أمم إفريقيا  .


مستهدف 2.5 مليون طالب ..الانتهاء من فحص أكثر من مليون طالب بمبادرة فيروس " سي "
كشف الدكتور محمد ضاحي ، رئيس هيئة التأمين الصحي ، عن تفاصيل مبادرة الكشف المبكر عن فيروس " سي " بين طلاب المرحلة الإعدادية ، موضحا أن السنة الحالية هي السنة الرابعة لفحص طلاب الإعدادي بفيروس " سي " ، متابعا : " حتى الأمس تم فخص مليون و142 ألف و 360 طالب في الصف الأول الإعدادي ونسبة الإيجابية بين الطلاب لم تتعدى الـ 9 %" .

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي التضامن الداخلية قطاع الزراعة درجات الحرارة الفلاح المصرى الزراعة قوات الشرطة استشاري تغذية احتفال

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