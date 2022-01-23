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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد لقائه الرئيس اللبناني.. وزير الخارجية الكويتي: نقلنا جميع هواجس دول الخليج

وزير الخارجية الكويتي
وزير الخارجية الكويتي بعد لقاءه عون

قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد الناصر، اليوم "الأحد"، أن دول الخليج لا تبعث إلا رسائل السلام، مؤكدا لبنان يستحق ذلك.

يأتي هذا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بيروت، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين.

وأضاف الناصر، عقب لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أنه تم نقل جميع هواجس دول الخليج خلال زيارتنا إلى لبنان.

وشدد على ضرورة ألا يكون لبنان أداة تستخدمها بعض الأطراف للإساءة إلى دول الخليج.

وتابع وزير الخارجية الكويتي: "طلبنا آليات لضمان عدم مرور شحنات المخدرات إلى الكويت والمنطقة وعلى السلطات اللبنانية إجراء ذلك لإعادة الثقة".

وأشاروزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى أن هناك رغبة عارمة في أن تكون منافذ لبنان في أيدي السلطات.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الناصر في مؤتمر صحفي عقده في قصر بعبدا عقب لقائه رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون: "أحمل رسالة كويتية خليجية دولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان"، لافتا إلى "أننا ننتظر ردا من على المقترحات الواردة في الرسالة".

وأضاف: لا يوجد أي توجه للتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ولبنان ساحة أمل للجميع وليس منصة عدوان.

في أول رد رسمي لبناني تجاه التحرك الكويتي لحل الأزمة اللبنانية - الخليجية، أبلغ عون وزير الخارجية الدكتور أحمد الناصر خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، ترحيب لبنان بأي تحرك عربي من شأنه إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان ودول الخليج العربي، انطلاقا من حرص لبناني ثابت على المحافظة على أفضل العلاقات بين لبنان والدول العربية.

وشكر "عون" الناصر على المبادرة التي نقلها، والتي تعكس العلاقات المميزة التي تجمع لبنان بالكويت، لا سيما وان هذه المبادرة تحظى بدعم خليجي وعربي ودولي بهدف إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج.

واكد التزام لبنان تطبيق اتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية والقرارات العربية ذات الصلة، مشيراً الى ان الأفكار التي وردت في المذكرة التي سلمها الناصر ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.

وبحسب بيان رئاسة الجمهورية اللبنانية، قدم الوزير الناصر الى عون المذكرة التي تضمنت أفكارا واقتراحات هدفها «إعادة بناء الثقة بين لبنان ودول الخليج»، مجددا التأكيد «على عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، وعدم الرغبة في ان يتدخل لبنان في شؤون دول أخرى».

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