رفع درجة الاستعداد بمحافظة شمال سيناء لمواجهة التغيرات الجوية

قرر اللواء دكتور، محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة.

وأكد المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية ، مصدرًا توجيهاته باستعداد كافة المرافق الخدمية لأي تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية ومتابعة الموقف لحظة بلحظة .

متابعة مستمرة



من جانبه أكد العميد أسامه الغندور، السكرتير العام للمحافظة ، أن هناك متابعة مستمرة للظروف الجوية واتصالات دائمة مع غرف العمليات الفرعية بمراكز المدن والأجهزة المعنية وعلى رأسها الموارد المائية والري.

ووجه سكرتير عام المحافظة بسرعة الإبلاغ الفوري عن أي مواقف طارئة أو أي أحداث تتعلق بالظروف الجوية إلي غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة علي الأرقام التليفونية المحددة.