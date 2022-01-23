مصرع 16 شخصا وإصابة 8 آخرين في حريق ضخم بـ الكاميرون

أعلنت حكومة الكاميرون، اليوم الأحد، عن مصرع 16 شخصا جراء انفجار وحريق نجم عن ألعاب نارية في ملهى ليلي في العاصمة ياوندي.

يأتي هذا الحادث في الوقت الذي تستضيف فيه الكاميرون بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وحسب وكالة "فرانس 24"، قالت وزارة الاتصالات في بيان إن "التقرير الأولي يشير إلى 16 قتيلا و8 مصابين حالاتهم خطيرة، جراء الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح الأحد.

واجتاح الحريق الغرفة الرئيسية في الملهى الواقع في حي باستوس الراقي بالعاصمة، موطن السفارات ومساكن الدبلوماسيين.

وأضافت الوزارة "المأساة التي نجمت عن انفجارات الألعاب النارية التي كثيرا ما تستخدم في هذه الأماكن، التهمت أولا سقف المبنى، مما أدى إلى انفجارين قويين للغاية، مما تسبب في حالة من الذعر والتدافع".

وصرح مسؤول في رجال الإطفاء لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم الكشف عن هويته "عندما وصلنا كان هناك ذعر، وكان هناك حريق قوي ودخان كثيف".

وأوضح مصدر أن الحكومة الكاميرونية ستفتح تحقيقا في الحادث من أجل معرفة أسباب هذا الانفجار.