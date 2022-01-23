الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على المريخ السوداني بثنائية

انتهى الشوط الأول من لقاء فريق الزمالك الودي أمام المريخ السوداني والمقام حاليا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بتقدم الأبيض بهدفين دون رد.

أحرز يوسف أسامة نبيه الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 37، قبل أن يضيف "نيمار" الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وشهد الشوط الأول سيطرة شبه كامله من جانب الزمالك، وأهدر الفريق العديد من الفرص عن طريق الثنائي حسام أشرف وسيف فاروق جعفر .

ونوع الزمالك هجومه على مرمى المريخ السوداني سواء من الأطراف أو الاختراقات من وسط الملعب.

واستطاع لاعبو الزمالك ترجمة السيطرة على أحداث اللقاء بإحراز هدفين في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وظهر خط الدفاع بشكل طيب بجانب حارس المرمي السيد عطية حيث تصدوا لأكثر من محاولة للاعبي المريخ السوداني.

يذكر أن الزمالك بدأ بتشكيل مكون من :



حراسة المرمى: السيد عطية

خط الدفاع: محمد طارق ، محمد حمدي ، أحمد ذكي ، محمد حسام “بيسو”.

خط الوسط: طارق علاء ، ماجد هاني ، سيف جعفر ، يوسف أسامة ، سيد عبدالله “نيمار”.

خط الهجوم: حسام أشرف.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من: “محمد نديم – محي جمعة مواليد ٢٠٠٣ – عبدالرحمن علي مواليد ٢٠٠٣ – أحمد عبدالرحيم “إيشو” مواليد ٢٠٠٣ – مصطفى طارق مواليد ٢٠٠١ ، عبدالله محمد مواليد ٢٠٠٣ ، علي ياسر مواليد ٢٠٠٣ ، كريم عبدون مواليد ٢٠٠٣ ، عبدالرحمن الفيومي مواليد ٢٠٠٣ ، رضا محمد “العميد” مواليد ٢٠٠١”.

ويتابع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المباراة الودية للوقوف على مستوى اللاعبين الناشئين.