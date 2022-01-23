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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| ميزة خارقة تحمى حاسوبك من فيروس الفدية مجانا.. هاتف أوبو القابل للطي الجديد Find N ينجو من اختبارات الخدش والانحناء

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها.

 

بتصميم لامع.. صور حية تكشف تصميم تحفة أوبو القادمة Find X5 Pro

ظهر هاتف أوبو Oppo المرتقب Find X5 Pro، في صورة حية توضح بعض التفاصيل حول التصميم الذي سينطلق به الجهاز قريبا.

 

بطارية 30 ساعة..تسريبات مصورة لسماعات ريلمي اللاسلكية Realme Buds Air 3

تستعد شركة ريلمي، للإعلان عن تشكيلة هواتفها الجديدة Realme 9، من خلال حدثا افتراضيا عبر الإنترنت، وتشير التسريبات إلى أن حفل الإطلاق قد يتضمن منتجات أخرى.

 

طريقة حظر شخص مزعج على إنستجرام في 4 خطوات بسيطة

طريقة حظر شخص في إنستجرام أحد أكثر المزايا التي لا يعلمها الكثيرون من مستخدمي منصة مشاركة الصور في العالم، تمنحك طريقة حظر شخص في إنستجرام حلا رائعا للتخلص من المضايقات التي قد تتعرض لها من بعض الأشخاص المزعجين، إليك فيما يلى خطوات بسيطة للقيام بذلك .

 

هاتف أوبو القابل للطي الجديد Oppo Find N يخضع لأقسى الاختبارات.. والنتيجة صادمة| فيديو

اخضعت قناة JerryRigEverything، هاتف أوبو القابل للطي Oppo Find N، لأقسى اختبارات التحمل والمتانة، لإظهار قدراته على تحمل الظروف القاسية أو الاستخدام السيئ من قبل المستخدمين، فقد أصبح محل أنظار الكثير من المستخدمين منذ ظهوره كمنافس أرخص تكلفة من أجهزة سامسونج المطوية.

 

لا تستخدموا واتساب وتيليجرام لمشاركة المعلومات المهمة.. تعرف على السبب

في تحذيرات جديدة بعدم استخدام تطبيق واتساب WhatsApp وتيليجرام Telegram، لتبادل المعلومات المهمة، نصحت المخابرات الهندية جميع المسؤولين الحكوميين بالدولة، بالامتناع عن استخدام تطبيقات المراسلة الشهيرة ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى التابعة لشركات أجنبية، لمشاركة المعلومات السرية.

 

ميزة مجانية لحماية الكمبيوتر من فيروس الفدية الخبيث.. فعلها فورا

تعد برامج الفدية Ransomware، برمجيات ضارة تمنعك من الوصول إلى الملفات المخزنة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتشفيرها ما لم تقم بالدفع للمخترق الذي أصاب جهازك بالبرامج الخبيثة.

 

6 أخطاء تحظرك من استخدام واتساب.. ابتعد عنها

أصبح واتساب WhatsApp، تطبيق المراسلة الأكثر شيوعا، يستخدمه الملايين من الأشخاص حول العالم، ولكن هناك بعض الأخطاء قد يرتكبها مستخدميه تمنعهم من الاستمرار في استخدام الخدمة، وفي بعض الأحيان قد تسبب لهم مشكلة أكبر.

تكنولوجيا أخبار التكنولوجيا التكنولوجيا صدى البلد واتساب WhatsApp

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