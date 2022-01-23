تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة لـ 31 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة لجلسة ٣١ يناير لسماع الشهود.

وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

من جانبه ألقي رجال مباحث القاهرة القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق أعلى الطريق الدائري بمنطقة مصر القديمة.

وكان الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق قد أعلن من خلال فيديو بثه عبر صفحته الشخصية " الفيس بوك " يكشف في تفاصيل الواقعة مساء الأحد من الأسبوع الماضي .

وقرر الغندور أنه في أثناء سيره بسيارته أعلى الطريق الدائري قادما من المعادي، غافلة شخص يستقل دراجة نارية واستولى على هاتف محمول ماركة "آيفون" داخل العلبة الخاصة به مستغلا توقف حالة المرور.

حاول خالد الغندور اللحاق بالمتهم لكنه لاذ بالفرار، فتوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة والإدلاء وصف تقريبي لمرتكب الواقعة .

سحل ابنته والتعدي عليها بالضرب

من ناحية أخري تجري النيابة العامة بشمال الجيزة ، تحقيقات موسعة مع بطل فيديو سحل ابنته والتعدي عليها بالضرب، والذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وألقت أجهزة الأمن القبض على الأب المتهم.

وكشفت التحقيقات، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأب ينهال على ابنته بالضرب داخل أحد العقارات.