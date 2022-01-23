عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة الصحة لـ 31 يناير

أرشيفية
أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة وزارة الصحة لجلسة ٣١ يناير لسماع الشهود.

وكان أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وقد أقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

محامي المتهمين يطالب بمنع النشر في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

من جانبه ألقي رجال مباحث القاهرة القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول الإعلامى خالد الغندور لاعب الزمالك السابق أعلى الطريق الدائري بمنطقة مصر القديمة.

وكان الإعلامي خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق قد أعلن من خلال فيديو بثه عبر صفحته الشخصية " الفيس بوك " يكشف في تفاصيل الواقعة مساء الأحد من الأسبوع الماضي .

وقرر الغندور أنه في أثناء سيره بسيارته أعلى الطريق الدائري قادما من المعادي، غافلة شخص يستقل دراجة نارية واستولى على هاتف محمول ماركة "آيفون" داخل العلبة الخاصة به مستغلا توقف حالة المرور.

حاول خالد الغندور اللحاق بالمتهم لكنه لاذ بالفرار، فتوجه إلى أقرب قسم شرطة لتحرير محضر بالواقعة والإدلاء وصف تقريبي لمرتكب الواقعة .

سحل ابنته والتعدي عليها بالضرب

من ناحية أخري تجري النيابة العامة بشمال الجيزة ، تحقيقات موسعة مع بطل فيديو سحل ابنته والتعدي عليها بالضرب، والذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي وألقت أجهزة الأمن القبض على الأب المتهم.

وكشفت التحقيقات، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأب ينهال على ابنته بالضرب داخل أحد العقارات.

موضوعات متعلقة

محامي المتهمين يطالب بمنع النشر في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

ترشيحاتنا

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يواصل التوهج ويدك شباك كريستال بالاس بثلاثية

جامعة عين شمس تكشف موقف الاعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الاول

نقل التجارب المصرية الناجحة.. الرعاية الصحية تكرم 25 سفيرًا أفريقيًا

تعرف على القائمة الكاملة لأسعار فورد 2022 في الكويت

التنظيم والإدارة: إنتهاء هيكلة 26 وزارة ضمن مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

5 سلع لا يجوز للمستهلك استبدالها أو إرجاعها .. اعرفها

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

حكم إزالة الشعر الموجود بين الحاجبين بالنسبة للرجال.. الإفتاء تجيب

ممنوع خروج الأطفال وكبار السن..الصحة تقدم 4 نصائح للوقاية من نزلات البرد

رسالة شديدة اللهجة من خالد بيومي لموسيماني عقب تصريحاته الأخيرة

تحرك برلماني عاجل لمنع فيلم أصحاب ولا أعز

فيلم أصحاب ولا أعز .. 20 لفظا إباحيا والمصنفات الفنية تكشف مفاجأة "فيديو"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

خصلات شعر.. شاهد امرأة تعثر على اكتشاف صادم داخل ماسورة الحمام

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

فيديو

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| القوات المسلحة تنتهي من الهوية البصرية لمحافظة أسوان

خدمة أم الزوج.. القول الفصل في قضية الحما وواجب الزوجة

أسباب الطلاق .. روشتة مفتي الجمهورية للحد من الظاهرة

مركز التنبؤ بالري: استمرار انخفاض درجات الحراره لتصل الي 6 درجات ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

إبراهيم شعبان

منتدى شباب العالم.. نجاح الحوار وسخونة القضايا

كريمة أبو العينين

أنا يا بنتي!!!

د. ماريان جرجس

أيها البشر انتبهوا!

اﻟﻤﺰﻳﺪ