تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة

تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٢، وذلك بمناسبة ذكري ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

و يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٢.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 27 يناير 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

