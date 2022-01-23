باحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية تحصل على إحدى جوائز "خليفة الدولية"

حصلت الدكتورة مروة عبد الكريم إبراهيم شعير الباحث بقسم الأغذية الخاصة و التغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية على جائرة أفضل بحث علمي تطبيقي في زراعة وإنتاج التمور وتقنيات تصنيع وتعبئة التمور "عن بحث بعنوان "استخدام مبتكر لعجينه الياف التمور في التصنيع الغذائي" ضمن إحدى جوائز خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية.



و يهدف البحث الى الاستفادة من مخلفات مصانع دبس وعصائر التمور في مجال التصنيع الغذائي فى انتاج منتجات غذائية اقتصادية جديدة (خلطات بسكويت اقتصادي سريع التحضير - بار بروتين عالي الطاقة.

وتم اجراء كافة الاختبارات التكنولوجية والتغذية للتأكد من مدي جودة هذه المنتجات ومدي مطابقتها للمتطلبات الغذائية طبقا للتوصيات الغذائية لبعض الفئات الخاصة كالمراهقين والرياضين والأشخاص والنباتيين.

و أشارت نتائج هذه الدراسة الى أن هذه المنتجات صالحة للاستهلاك لمده ٨ شهور.

ويعتبر هذا البحث خطوة جيد’ لتعزيز القيمة المضافة للتمور واستفادة المنتجين والمستثمرين.

وقد تم نشر هذا البحث في مجلة رصينة تابعة لسكوب وتومسون.



فى النهاية تقدم دكتور شاكر عرفات مدير المعهد نيابة و السادة وكلاء المعهد ورؤساء الأقسام والباحثين والعاملين بالمعهد بالتهنئة إلى الدكتورة مروة شعير وذلك لحصولها على جائزة أفضل بحث فى مجال التمور ضمن مهرجان التمور والمقام حاليا فى مدينة سيوة.