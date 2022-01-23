مطعم يهدد سكان المنطقة.. انفجار متكرر لأسطوانات الغاز في الجبل الأصفر.. فيديو

أرسلت القارئة ايمان ابو المعاطي شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من انفجار أسطوانة الغاز يوميا بأحد المطاعم.

وقالت ابو المعاطي نعاني نحن سكان شارع شارع حارس الحدود أمام مسجد العاطفي الجبل الاصفر من وجود مطعم أسماك يتسبب يوميا في انفجار أسطوانة الغاز ما يهدد حياة سكان المنطقة والمارة للخطر.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.