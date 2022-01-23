عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ماذا يعنى مساعد الحياة باحدث الساعات الذكية بمصر ؟

صدى البلد

 لطالما كانت الساعات الذكية مختلفة عن الساعات الكلاسيكية التقليدية، سواء من حيث التصميم أو الوظيفة، ومع ذلك كانت هناك محاولات مستمرة لدمجهما مع بعضهما البعض، وهو ما تقدمه أحدث ساعة ذكية من هواوي في السوق المصري وهي HUAWEI WATCH GT 3 .

وتتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بشاشة AMOLED مقاس 46 مم مقاس 1.43 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام العادي، بينما تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 42 مم بشاشة مقاس 1.32 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 7 أيام في الاستخدام العادي. كما تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT  بمظهر أنيق و جذاب وتصميم الجديد للواجهة، كما أن الساعة مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الصناعي وما يعرف بمساعد الحياة  والتي تقدم إدارة صحية طوال اليوم بالإضافة إلى ميزات مساعد الحياة المريحة، وتوافقها مع أنظمة التشغيل المختلفة Android و iOS بكفاءة تامة.

 

ويأتي تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 المبتكر مستوحى من الطبيعة، مع التركيز على جمال الطبيعة وتكامل التقنيات المتطورة وذلك لمساعدة المستخدمين على استكشاف المزيد، سواء كانوا يستكشفون العالم من حولهم أو يتعلمون مهارات جديدة أو يستكشفون حدود إمكانات لياقتهم البدنية. وتكتمل تصميمها المتطور بميزة مراحل القمر - Moon Phase التي توفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره. يتضمن ذلك 8 مراحل للقمر مثل القمر الجديد والقمر الكامل والربع الأول للقمر والمزيد. بصرف النظر عن مراحل القمر، يمكن للمستخدمين اختيار تخطيطات مختلفة تعرض أوقات المد والجزر وأكثر من ذلك لإتقان العناصر أثناء استكشافهم في الهواء الطلق.

 

وتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 تجربة تفاعلية جديدة تمامًا، من خلال تزويدها بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية. كما تسمح وجوه الساعة المخصصة أيضًا بالوصول إلى بيانات التمرين والتطبيقات بسهولة عن طريق رفع المعصم فقط.

 

 

ترشيحاتنا

الصحة العالمية: فلورونا متحور من أوميكرون وليس مثيرا للقلق

تونس تهزم نيجيريا بهدف المساكنى وتواجه بوركينا فاسو

تسمم غذائي.. مصرع وإصابة 8 أشخاص من أسرة واحدة فى البحيرة

ياسر رزق: 25 يناير ثورة حقيقية رغم وجود مؤامرة

خلاص هرتاح.. أرملة الشهيد عبدالرحمن عادل تروي اللحظات الأخيرة في حياته.. فيديو

رسميا.. التعاون السعودي يتعاقد مع مصطفى فتحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

خاص.. رئيس بعثة منتخب مصر ينفي شائعة إصابات بسبب انفجارات ياوندي بالكاميرون

بدء تسجيل استمارات التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2022 إلكترونيا .. الثلاثاء

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

متهم في قضية رشوة مسئولين بوزارة الصحة يعترف: أيوه أنا توسطت

المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تعلن تواجد 6 عينات إيجابية في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

شاهد.. الصور الأولى لأبطال مسلسل ولهان في كواليس تصوير أدوارهم

فيديو

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ