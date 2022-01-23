ماذا يعنى مساعد الحياة باحدث الساعات الذكية بمصر ؟

لطالما كانت الساعات الذكية مختلفة عن الساعات الكلاسيكية التقليدية، سواء من حيث التصميم أو الوظيفة، ومع ذلك كانت هناك محاولات مستمرة لدمجهما مع بعضهما البعض، وهو ما تقدمه أحدث ساعة ذكية من هواوي في السوق المصري وهي HUAWEI WATCH GT 3 .

وتتميز ساعة HUAWEI WATCH GT 3 بشاشة AMOLED مقاس 46 مم مقاس 1.43 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 14 يومًا في الاستخدام العادي، بينما تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT 3 مقاس 42 مم بشاشة مقاس 1.32 بوصة وعمر بطارية يصل إلى 7 أيام في الاستخدام العادي. كما تأتي ساعة HUAWEI WATCH GT بمظهر أنيق و جذاب وتصميم الجديد للواجهة، كما أن الساعة مزودة بأحدث تقنيات الذكاء الصناعي وما يعرف بمساعد الحياة والتي تقدم إدارة صحية طوال اليوم بالإضافة إلى ميزات مساعد الحياة المريحة، وتوافقها مع أنظمة التشغيل المختلفة Android و iOS بكفاءة تامة.

ويأتي تصميم ساعة HUAWEI WATCH GT 3 المبتكر مستوحى من الطبيعة، مع التركيز على جمال الطبيعة وتكامل التقنيات المتطورة وذلك لمساعدة المستخدمين على استكشاف المزيد، سواء كانوا يستكشفون العالم من حولهم أو يتعلمون مهارات جديدة أو يستكشفون حدود إمكانات لياقتهم البدنية. وتكتمل تصميمها المتطور بميزة مراحل القمر - Moon Phase التي توفر للمستخدمين وجوهًا فريدة للساعة يمكنهم من خلالها مراقبة المراحل المختلفة للقمر أثناء تغيره. يتضمن ذلك 8 مراحل للقمر مثل القمر الجديد والقمر الكامل والربع الأول للقمر والمزيد. بصرف النظر عن مراحل القمر، يمكن للمستخدمين اختيار تخطيطات مختلفة تعرض أوقات المد والجزر وأكثر من ذلك لإتقان العناصر أثناء استكشافهم في الهواء الطلق.

وتوفر ساعة HUAWEI WATCH GT 3 تجربة تفاعلية جديدة تمامًا، من خلال تزويدها بتاج دوار مزود بردود فعل لمسية، مما يوفر التعرف على حركة الإصبع بدقة عالية. كما تسمح وجوه الساعة المخصصة أيضًا بالوصول إلى بيانات التمرين والتطبيقات بسهولة عن طريق رفع المعصم فقط.