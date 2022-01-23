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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أبوظبى التجاري يعلن اتمام زيادة رأس ماله إلى 5 مليار جنيه

صدى البلد

أفتتح بنك أبوظبي التجاري عام 2022 بالاعلان عن اتمام اجراءات زيادة رأس المال إلى 5 مليار جنيه وبذلك يأتي في مقدمة البنوك المصرية التي تتوافق مع القانون رقم 194 سنة 2020 الذي اصدره البنك المركزي المصري.

وكانت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 14 مارس  2021 قد وافقت على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 1.5مليار جنيهاً مصرياً إلى 5 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه، و بناءاً عليه تم فتح الاكتتاب على زيادة رأس مال البنك خلال عام 2021بزيادة نقدية بحوالى 2.8 مليار جنيهبالاضافة إلى زيادة بأسهم مجانية بحوالى 737 مليون جنيه ليصل اجمالي رأس مال البنك المصدروالمدفوع الى خمسة مليارات جنيهولقد تم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختلفة لتعديل بيانات السجل خلال الفترة وحتى تاريخه.

 

و قد صرح إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاريمصر قائلا : " تؤمن مجموعة أبوظبى التجاري بالامارات بقوة الاقتصاد المصري واستقراره ولذا أهتمت المجموعة بتوافق أبوظبي التجاري مصر مع قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بزيادة رأس المال لتدعيم قدرته في تنفيذ خطط النمو الطموحة ومضاعفة حصته السوقية، ولذا قامت المجموعة بضخ الزيادة المطلوبة في وقت قياسي، ولذا يأتي أبوظبي التجاري في مقدمة البنوكالمتوافقة ليكون شهادة ثقة في النظام المصرفي وتأكيد لطموح البنك للنمو في مصر."

 

هذا، وقد سجل معدل كفاية رأس المال 24.7% بنهاية سبتمبر 2021، بما يفوق الحد الرقابى المقرر وبما يسمح بمواصلة البنك لخطة التوسع الطموحة. كما بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 11%. وحقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح  قبل المخصصات والضرائب ارتفعت بنسبة 48% خلال الربع الثالث من 2021 وسجل إجمالي الأصول ارتفاعًا قدره 37% ليصل إلى 47.1 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بالمقارنة بنهاية عام 2020، وصافي القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء إلى 20.1 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 20.4%، كما سجل إجمالي ودائع العملاء زيادة 37.9% ليصل إلى 40.1 مليار في نهاية سبتمبر بالمقارنة بنهاية 2020.

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