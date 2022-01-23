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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الباكستاني: نواجه تضخما هائلا ولكنه ظاهرة عالمية

صدى البلد

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أن بلاده تواجه مشكلة ارتفاع معدل التضخم بصورة هائلة، ولكنه أوضح أن هذا التضخم يرتبط بالتضخم في العالم الذي أصبح ظاهرة عالمية.


وقال عمران خان، حسبما نقلت صحيفة "داون" الباكستانية، اليوم الأحد: "إن شعب باكستان يواجه تضخمًا هائلًا، حيث ارتفعت أسعار السلع والوقود في البلاد، وإنني أؤكد أن مشكلة التضخم هي المشكلة الوحيدة التي تؤرقني".


وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني: "إن مشكلة التضخم الراهنة أصبحت ظاهرة عالمية، ويجب الأخذ في الاعتبار أنه عندما تولت حكومتنا السلطة، فإنها واجهت عجزا ضخما في الحسابات أدى إلى زيادة أسعار الواردات".


وأشار عمران خان إلى أن هناك العديد من الدول التي تواجه حاليًا مشكلة نقص التموين بسبب تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مثل الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية، وأن هذه الدول تواجه ارتفاعا قياسيا في معدل التضخم.

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