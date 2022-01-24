عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أرملة الشهيد عبدالرحمن عادل: سعيدة بتكريم الرئيس لي ولأبنائي ومصر كلها معايا.. فيديو

أرملة المقدم الشهيد
أرملة المقدم الشهيد عبدالرحمن عادل

استضاف برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أسرة المقدم الشهيد عبدالرحمن عادل، تزامنا مع احتفالية عيد الشرطة المصرية.


وعلقت "سلافة إمام إبراهيم"، أرملة المقدم الشهيد عبدالرحمن عادل، على تكريها باحتفالية الشرطة، قائله: "سعيدة بتكريم الرئيس السيسي لي ولأبنائي ومصر كلها معايا".

 

وأضافت: "مصر تستاهل إننا نضحي علشانها وأولادي فداء لبلدنا"، متابعة: "الشهداء ضحوا بحياتهم علشان بلدنا توصل للاستقرار".

 

وأشارت: "فخورة بزوجي وكلنا فداء مصر"، مردفه: "زوجي فضل كلية الشرطة عن كلية الهندسة، لأنه كان وطنيا يحب بلده كثيرا".

 

وأوضحت: "الشهيد تخرج عام 2009، وعندما تخرج عمل لمدة 7 سنوات في العريش بقطاع الأمن المركزي، منذ 2009 وحتى عام 2016، ومرت عليه أحداث كثيرة صعبة في العريش".

 

وتابعت: "قال لي أنا عايز استشهد وكان مصمم أنه يستكمل في العريش رغم مروره بأحداث صعبة واستشهاد العديد من أصدقائه"، مردفه: "عام 2016 اتنقل إلى الشرقية وفقد فكرة الاستشهاد بعد نقله من العريش".

ترشيحاتنا

أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 24- 1- 2022

قفزة تاريخية في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفوق التوقعات اليوم الإثنين

رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات يكشف حقيقة العينة الإيجابية لـ6 لاعبين في الدوري المصري

الصين تسجل انخفاضا كبيرا في إصابات كورونا

غطتها الفضلات.. رضيعة تبقى بجوار جثة والدتها 5 أيام

بعد هبوط الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الإثنين في مصر 24-1-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

أول تعليق من منى زكي على أزمة فيلم "صحاب ولا أعز"

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

سبوتنيك: الدفاعات الجوية تتصدى لقذائف معادية بسماء أبو ظبي

تسببت في وفاة أمي بسبب لقاح كورونا ومش عارف أنام..مبروك عطية يرد

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ