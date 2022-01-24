أرملة الشهيد عبدالرحمن عادل: سعيدة بتكريم الرئيس لي ولأبنائي ومصر كلها معايا.. فيديو

استضاف برنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أسرة المقدم الشهيد عبدالرحمن عادل، تزامنا مع احتفالية عيد الشرطة المصرية.



وعلقت "سلافة إمام إبراهيم"، أرملة المقدم الشهيد عبدالرحمن عادل، على تكريها باحتفالية الشرطة، قائله: "سعيدة بتكريم الرئيس السيسي لي ولأبنائي ومصر كلها معايا".

وأضافت: "مصر تستاهل إننا نضحي علشانها وأولادي فداء لبلدنا"، متابعة: "الشهداء ضحوا بحياتهم علشان بلدنا توصل للاستقرار".

وأشارت: "فخورة بزوجي وكلنا فداء مصر"، مردفه: "زوجي فضل كلية الشرطة عن كلية الهندسة، لأنه كان وطنيا يحب بلده كثيرا".

وأوضحت: "الشهيد تخرج عام 2009، وعندما تخرج عمل لمدة 7 سنوات في العريش بقطاع الأمن المركزي، منذ 2009 وحتى عام 2016، ومرت عليه أحداث كثيرة صعبة في العريش".

وتابعت: "قال لي أنا عايز استشهد وكان مصمم أنه يستكمل في العريش رغم مروره بأحداث صعبة واستشهاد العديد من أصدقائه"، مردفه: "عام 2016 اتنقل إلى الشرقية وفقد فكرة الاستشهاد بعد نقله من العريش".