نجم كوت ديفوار الأسبق يكشف لـ"الريمونتادا" عن غضبه من سخرية عمرو زكي

كشف كولو توريه نجم منتخب كوت ديفوار الأسبق عن غضبه من سخرية عمرو زكي نجم منتخب مصر الأسبق منه، الذي نشر صورة عبر حسابه الرسمي على فيسبوك من خلال مراوغته له خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين في غانا وانتهت بفوز مصر.

وقال كولو توريه في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حزين للغاية مما فعله عمرو زكي بعدما نشر سخرية مني عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، مهما تغلبت على منافسين، لم أقم من قبل بالسخرية من أي منافس، وكان لابد من احترامي".

أضاف: "في تلك المواجهة كنت مصابا، ورغم ذلك خضت المباراة لاحتياج منتخب كوت ديفوار لي".

وختم حديثه قائلا: "كنت أرى أن منتخب نيجيريا هو من سيتوج بلقب كأس أمم إفريقيا، البطولة الإفريقية لا تعتمد على المستوى الفني فقط في الملعب بل يجب أن يتحلى المنتخب الذي يريد التتويج باللقب بالروح اللازمة والتركيز التكتيكي في الملعب، وأعجبني نظام منتخب كوت ديفوار وكذلك الخط الأمامي في المنتخب الإيفواري القادر على صنع الفارق".