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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيه ناس لسه بتشتري كتب.. هيثم الحاج علي: بِعنا بـ120 مليون جنيه خلال 15 يوما فقط

هيثم الحاج، رئيس
هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن هناك الكثيرين ممن يترددون على شراء الكتب، معقباً: "فيه ناس كتير بتشتري كتب"، مشيرا إلى أن معرض الكتاب الدولي في دورته السابقة كانت مبيعاته تقريبا 120 مليون جنيه، خلال 15 يوما فقط.

وأضاف هيثم الحاج، خلال لقائه مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن تلك المبيعات تمت، رغم الظروف والاجراءات الاحترازية الموجودة بسبب جائحة كورونا، معقباً: "وكان هذا لا يمثل نسبة كبيرة في المبيعات بالنسبة للمبيعات التي تمت في المعرض الذي يسبقه".

وتابع رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أن هذا الرقم أيضا لا يمثل نسبة كبيرة من مبيعات سوق النشر بصفة عامة، مشيراً إلى أن هناك اقتراحات جديدة في هذا الصدد، والتي منها: البيع الأون لاين، والكتاب الرقمي، والكتاب الصوتي، والقراءة عموماً عبر الانترنت سواء قانوني أو لا.

وأكمل هيثم الحاج قائلاً: "ونحن لا نستطيع أن نقيم هذه التجربة، ولكن المثقفين والمسئولين في البلد هم من يستطيعون فعل ذلك".

رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور محمد الباز برنامج آخر النهار فضائية النهار معرض الكتاب الدولي

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