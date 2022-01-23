الدوري الإيطالي.. ميلان يتعادل سلبيا مع يوفنتوس.. وروما يهزم إمبولي برباعية

سيطر التعادل السلبي على مجريات قمة يوفنتوس وميلان ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وتعرض السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان للإصابة في الدقيقة 28، ليتم استبداله بزميله أولفييه جيرو.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ميلان للنقطة 49 في المركز الثالث، ورصيد يوفتوس للنقطة 42 في المركز الخامس.

كما تمكن فريق روما من التغلب على مضيفه إمبولي، بنتيجة "4-2" في مباراة الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإيطالي.



أصبح رصيد فريق العاصمة بعد الانتصار 38 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس، ويحتل إمبولي المركز الثاني عشر بـ 29 نقطة.