موجز السوشيال ميديا.. أول تعليق من منى زكي على أزمة فيلم "صحاب ولا أعز".. وأيمن يونس: فوز خيالي لتونس على نيجيريا بـ أمم أفريقيا

رصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع الفني المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
بـ بنطلون جلد.. دنيا سمير غانم تتألق من أحدث جلسة تصوير لها
لطيفة التونسية للمتابعين: استنوا مفاجآت كتيرة بحضرهالكم الفترة الجاية
ما بين مؤيد ومعارض.. منى زكي تتصدر تريند تويتر
أنا لما حبيبتى هتكبر.. محمود عبد المغني يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد
ألم لا يوصف.. نورهان شعيب تعلن إصابتها بفيروس كورونا
بسبب أصحاب ولا أعز .. متابعة تهاجم سوسن بدر وتشبهها بامرأة لوط
مع بوكية ورد.. ياسمين صبري تتألق في صورة عفوية.. شاهد
شاهد.. أفشة بصحبة عماد متعب وطارق حامد
بصورة من مسلسل الاختيار 2.. بشرى تحتفل بعيد الشرطة الـ 70
تحدى الصعاب.. هيثم فاروق يعلق علي فوز منتخب تونس.. شاهد
الثالث أقصى أفضل متصدر.. هاني حتحوت يعلق علي فوز منتخب تونس
أيمن يونس: فوز خيالي لتونس على نيجيريا بـ أمم أفريقيا