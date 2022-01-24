تعرف على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. مهلة وإخلاء في 5 سنوات.. طارق شكري يوضح التفاصيل ..فيديو

قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إن اليوم تم عرض مشروع قانون مقدم من الحكومة وينص علي عدم تجديد عقود الإيجار للكيانات الاعتبارية فقط وللأغراض غير السكنية .

واضاف طارق شكري خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن القانون تمت الموافقة علية من حيث المبدأ وهو ينص علي الغاء عقود الإيجار القديمة بعد إصدار القانون بمهلة 5 سنوات علي أن يكون إيجار السنة الأولي من الـ5 سنوات به زيادة بقيمة 5 أضعاف القيمة الإيجاري الحالية ثم كل عام زيادة 15 % حتي نهاية العام 5 .

وأوضح طارق شكري ، أن المستأجر بعد انقضاء الـ 5 سنوات علية تسليم العقار ، بعد انقضاء الـ5 سنوات لن يتم العمل بقانون الإيجار القديم ، مؤكدا أن القانون الجديد سيتم تطبيقه بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه.