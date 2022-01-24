بعد تكريمه من الرئيس السيسي.. والد الشهيد مجند أيمن: سعيد إن ابني مات شهيدا ونفسي أموت زيه

قال الحاج إبراهيم أبو ناصر، والد الشهيد مجند أيمن، إن بعد تكريمه من الرئيس السيسي اليوم خلال احنفالية عيد الشرطة الـ 70، فإنه يشعر بالسعادة الشديدة بمقابلة الرئيس السيسي، معقباً: "كلمته وقعد يطلب مني إذا كنت محتاج أي خدمة هو ينفذهالي أو محتاج أي حاجة أقولها".

وأضاف إبراهيم أبو ناصر في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، قائلاً: "قولتله ياريس أنا عايزك كويس، وعايز ربنا سبحانه وتعالى يقويكم على اللي بيموتوا في جيش وشرطة بلادنا .. ويقدركم على إنكوا تاخدوا بطار هؤلاء الشهداء".

وتابع والد الشهيد مجند أيمن: "وقولتله إن أنا سعيد إني حضرت فترة رئاسته .. وطبطب عليا وأعطاني الجائزة".

وحول شهادة ابنه المجند أيمن، علق والده قائلاً: "محدش بينول الشهادة غير الناس الجدعان الطيبيين اللي ربنا اختارها تقاتل عن وطنها وبلادها .. وأنا سعيد إن ابني مات شهيد وأتمنى إن أموت نفس الموتة".