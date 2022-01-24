عامر حسين: كيروش لن يستطيع تجميع لاعبي مصر في معسكر طويل قبل مباراة السنغال

قال عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية، إن قارة إفريقيا لم يعد بها منتخبًا قويًا وآخر ضعيفًا، كاشفًا عن ردود الأفعال بعد الإعلان عن قرعة المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

وأضاف حسين في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحياة" عبر برنامج "كورة كل يوم": "رد فعلنا تجاه قرعة التصفيات النهائية لكاس العالم كان طبيعيًا لأن الخمس منتخبات أقوياء، ونحن أيضًا كمنتخب مصر فريق قوي".

وأردف: "لم نحدد ملعب مباراة منتخب مصر والسنغال، وعندما يعود الجهاز الفني للمنتخب هو الذي سيحدد الملعب المناسب بالنسبة له".

وأتم: "الأجندة الدولية من 21 إلى 29 مارس واللاعبين المحترفين لن يأتوا قبل هذا التاريخ، كما أنه يوجد مباريات للأندية بالمنافسات الإفريقية من يوم 18 إلى 20 مارس المقبل".

واختتم: "بناءً عليه كيروش لن يستطيع تجميع اللاعبين في معسكر طويل قبل مواجهة منتخب السنغال".