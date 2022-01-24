التعادل السلبي يسيطر على قمة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي

سيطر التعادل السلبي على نتيجة مباراة ميلان مع يوفنتوس التي أقيمت مساء الأحد على ملعب "سان سيرو"، في قمة لقاءات الجولة 23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



التعادل منح كل فريق نقطة وحيدة، ليرتفع رصيد ميلان إلى 49 نقطة في المركز الثالث للكاتشيو الإيطالي، بفارق أربع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، كما ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 42 نقطة في المركز الخامس.



وفي الجولة القادمة للدوري الإيطالي، سيخوض ميلان مواجهة قوية كذلك أمام غريمه انتر ميلان، وذلك يوم 7 فبراير المقبل، فيما سيلعب يوفنتوس مع فريق هيلاس فيرونا في نفس اليوم.