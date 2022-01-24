بهدف "دي يونج".. برشلونة يحقق فوزا قاتلا على الافيس في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزا في الوقت القاتل على مضيفة ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الأحد، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



جاء هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 87، عبر لاعبه الهولندي فرينكي دي يونج.



ونجح برشلونة في الخروج من أحزانه بهذا الانتصار، بعدما ودع بطولة كأس ملك إسبانيا يوم الخميس الماضي بالخسارة أمام أتلتيك بلباو بنتيجة 2-3 في دور الـ 16، وذلك بعد أيام من خسارته أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.



الفوز رفع رصيد برشلونة إلى 35 نقطة في المركز الخامس بجدول الليجا الإسبانية، لكنه ظل على بعد 15 نقطة من ريال مدريد المتصدر، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر.