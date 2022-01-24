في ظل إصابات بالجملة.. جزر القمر في مواجهة مرتقبة أمام الكاميرون اليوم

يخوض منتخب جزر القمر لقاءً مرتقبًا أمام الكاميرون، اليوم الإثنين، بمواجهته أصحاب الأرض في ثُمن نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.



ونجح منتخب جزر القمر في بلوغ النهائيات الإفريقية، لأول مرة في تاريخه، قبل أن يتمكن من الظفر بتأشيرة التأهل من دور المجموعات، محتلًا المركز الثالث في المجموعة الثالثة.



وسيخوض منتخب جزر القمر المباراة وسط الكثير من التحديات، أهمها تحديد قائمة الـ11 لاعبًا، وذلك في ظل تفشي وباء كورونا في صفوف الفريق، حيث وصل عدد الإصابات إلى 12، وسط شكوك حول إمكانية خوض جزر القمر المباراة دون حارس مرمى، واللجوء لإشراك لاعب في هذا المركز، في ظل غياب ثلاثي الحراسة لأسباب مختلفة.



ويدخل المنتخبان المباراة بحظوظ متفاوتة، بينما ترجح لغة الأرقام والتاريخ كفة الكاميرون، خاصةً أنها صاحبة الضيافة.



ويخوض المنتخب الكاميروني المباراة، وهو يمتلك أفضل خط هجوم في المسابقة حتى الآن، حيث سجل لاعبوه 7 أهداف، بينما تلقت شباكه 3 أهداف، وهو ما يوحي بأن مهمة القمريين لن تكون سهلة.

