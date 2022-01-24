عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في ظل إصابات بالجملة.. جزر القمر في مواجهة مرتقبة أمام الكاميرون اليوم

الكاميرون
الكاميرون

يخوض منتخب جزر القمر لقاءً مرتقبًا أمام الكاميرون، اليوم الإثنين، بمواجهته أصحاب الأرض في ثُمن نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.


ونجح منتخب جزر القمر في بلوغ النهائيات الإفريقية، لأول مرة في تاريخه، قبل أن يتمكن من الظفر بتأشيرة التأهل من دور المجموعات، محتلًا المركز الثالث في المجموعة الثالثة.


وسيخوض منتخب جزر القمر المباراة وسط الكثير من التحديات، أهمها تحديد قائمة الـ11 لاعبًا، وذلك في ظل تفشي وباء كورونا في صفوف الفريق، حيث وصل عدد الإصابات إلى 12، وسط شكوك حول إمكانية خوض جزر القمر المباراة دون حارس مرمى، واللجوء لإشراك لاعب في هذا المركز، في ظل غياب ثلاثي الحراسة لأسباب مختلفة.


ويدخل المنتخبان المباراة بحظوظ متفاوتة، بينما ترجح لغة الأرقام والتاريخ كفة الكاميرون، خاصةً أنها صاحبة الضيافة.


ويخوض المنتخب الكاميروني المباراة، وهو يمتلك أفضل خط هجوم في المسابقة حتى الآن، حيث سجل لاعبوه 7 أهداف، بينما تلقت شباكه 3 أهداف، وهو ما يوحي بأن مهمة القمريين لن تكون سهلة.
 

جزر القمر الكاميرون الكاميرون 2022

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يعود إلى القاهرة قادمًا من سلطنة عُمان

حازم إمام: أسافر الكاميرون الأربعاء لدعم المنتخب .. وهذا موقفنا من تسريب عقد كيروش

دعاء المعجزات.. 10 كلمات رددها بيقين وسترى العجب فى حياتك

تطالب رعاياها بالمغادرة.. الولايات المتحدة تعلن عن عمل عسكري روسي كبير على أوكرانيا

"احتمالية الدخول للمستشفى 20 الضعف" .. الصحة العالمية تشدد على تلقي لقاح كورونا

بشرى سارة.. الصحة العالمية: العالم سيسيطر على جائحة كورونا وحدتها منتصف العام الحالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من منى زكي على أزمة فيلم "صحاب ولا أعز"

30 تصريحا|وزير التعليم يكشف مصير الترم الثاني وحقيقة إغلاق المدارس ومفاجآت سبتمبر المقبل

بعد مصرع وإصابة 24 شخصا في حريق بـ الكاميرون.. اتحاد الكرة: بعثة مصر آمنة

بعد 14 سنة زواجا.. رجل يقتل زوجته رميا بالرصاص وينتحر من أعلى جسر

تسببت في وفاة أمي بسبب لقاح كورونا ومش عارف أنام..مبروك عطية يرد

كافيه مسكون.. شاهد كاميرات المراقبة ترصد العفاريت حول الزبائن|فيديو

لماذا حذر النبي من النوم وحيدا؟.. لـ7 أسباب لا يعرفها الرجال والنساء

خاص.. رئيس بعثة منتخب مصر ينفي شائعة إصابات بسبب انفجارات ياوندي بالكاميرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتئاب المراسل العسكري.. لماذا قرر سعيد عبد الغني ارتداء الملابس البيضاء فقط؟

بطولات خالدة في تاريخ الميري.. من معركة الإسماعيلية وحتى استشهاد «مبروك والحوفي»

بالمجان.. أفضل 7 أماكن سياحية في أبوظبي|بالصور

كارثة.. هروب 100 قرد مستخدمة في تجارب كورونا

فيديو

ممنوع خروج كبار السن والأطفال إلا للضرورة.. نصائح الصحة للوقاية من نزلات البرد

أصحاب ولا أعز ليس الأول .. 3 أفلام أثارت الجدل تحت قبة البرلمان| فيديو

تذاكر مجانية ولقاحات كورونا للرواد.. ما الجديد في معرض الكتاب 2022؟ "فيديو"

مش هننسى تضحياتكم .. هذا ما قاله السيسي في عيد الشرطة الـ70

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

عبدالمعطى أحمد

إرهاصات التنافس الأمريكي الصيني بالمنطقة

نهال علام

ختامها مسك

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 14 "

مني أحمد

صاحب المقام الرفيع 

اﻟﻤﺰﻳﺪ