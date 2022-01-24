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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارة Kimera Evo37  تحصل تصميم جديد لافتتاح رالي مونتي كارلو التسعين| صور

سيارة Kimera Evo37  تحصل
سيارة Kimera Evo37  تحصل تصميم جديد لافتتاح رالي مونتي كارلو

ستفتتح سيارة Kimera Evo37 رالي مونتي كارلو التسعين في تصميم خاص مستوحى من سيارة Pirelli للاحتفال بذكرى مرور 150 عاماً على إنشاء شركة الإطارات الشهيرة ويعتبر ذلك تكريماً لها.

يأتي تكريم سيارة Lancia 037 الأصلية التي فازت برالي مونتي كارلو الشهير في عام 1983 على يد والتر روهرل، وسيقود سيارة Evo37 السياق العالمي رئيس Pirelli  شركة لرياضة السيارات "ماريو إيزولا" وبطل العالم للراليات عام 2003 بيتر سولبرغ.

سيارة Kimera Evo37  تحصل تصميم جديد لافتتاح رالي مونتي كارلو التسعين

ستعيد سيارة Evo37 الجديدة إحياء أسطورة السيارة التراثية في نفس الشوارع التي حققت الفوز فيها كواحدة من أكثر سيارات السباق شهرة في تاريخ الرالي ورياضة السيارات بصغة عامة.

سيتم عرض سيارة الكوبيه في مدينة مونت كارلو خلال الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام، وتتميز كسوتها الخاصة، التي صممتها Kimera نفسها، بمزيج من الطلاء الأحمر والأبيض والأسود وشعارات Pirelli و Kimera معاً.

سيارة Kimera Evo37  تحصل تصميم جديد لافتتاح رالي مونتي كارلو التسعين

تم الكشف عن سيارة Evo37 مرة أخرى في مايو 2021، قبل ظهورها لأول مرة في مهرجان Goodwood للسرعة بعد بضعة أشهر.

تستمد السيارة المحدثة قوتها من محرك رباعي الأسطوانات بشاحن توربيني ينتج 498 حصاناً وعزم دوران يصل الى 369 رطلاً، مع سرعة قصوى تبلغ 190 ميلاً في الساعة وتسارع من وضع الثبات حتى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال 3.0 ثانية فقط.

سيارة Kimera Evo37  تحصل تصميم جديد لافتتاح رالي مونتي كارلو التسعين

حصلت السيارة على إطار أنبوبي جديد في الأمام والخلف، حيث تم تجهيز الهيكل المعدل بصدمات قابلة للتعديل، ومكابح Brembo حديثة، وإطارات Pirelli الرياضية التي اكتسبت تصميماً خاصاً كجزء من كسوة  Monte-Carlo.

سيتم إنتاج 37 نموذجاً فقط من سيارة  Evo37، كل منها سيباع بسعر يصل الى 480.000 يورو اي ما يعادل 406.000 جنيه إسترليني.

سيارة Kimera Evo37  تحصل تصميم جديد لافتتاح رالي مونتي كارلو التسعين
Kimera Evo37 سيارة Pirelli Lancia 037 السيارة

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