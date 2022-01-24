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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير البيئة السابق: الدلتا واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم بسبب التغيرات المناخية

الدلتا
الدلتا

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة السابق، أن دلتا نهر النيل تمثل واحدة من أكثر المناطق المهددة بالعالم والأكثر حساسية من آثار التغيرات المناخية الحالية والمستقبلية والمتمثلة في ارتفاع منسوب سطح البحر.

وأضاف فهمي، خلال مداخلة مع برنامج "تحت الشمس" الذي يقدم الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس": "هناك خطر حقيقي، بدأ منذ بدء عدم وصول الطمي إلى الدلتا ليجددها، ويأتي مع هذا الخطر تحديات كبيرة، ونراقب هذا الوضع ونعالجه من خلال هيئة حماية الشواطئ، وهذه المشكلة تواجه العالم أجمع وخاصة الدلتوات المنخفضة".

 

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وتابع: "التغيرات المناخية زادت الطين بلة، وكل السيناريوهات تأتي بمخاطر وتحدي، لذا ينبغي ضرورة العمل الجماعي الدولي"، لافتا إلى أن الإسكندرية يحميها حاجز من الحجر الجيري صنعته الأمواج خلال ملايين السنوات، يمتد من أبو قير شرقا حتى العلمين، ارتفاعه ما بين 5 لـ30 متر، وعرضه ما بين 3 إلى 4 كيلو، مشددا على أنه ينبغي عدم المساس بهذا الحاجز".

البيئة دلتا نهر النيل المناطق المهددة التغيرات المناخية ارتفاع منسوب سطح البحر الطمي

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