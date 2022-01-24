علي محمد علي : النسغال أقوى منتخب أفريقي حاليا.. ومصر تسطيع الصعود لكأس العالم

أكد المعلق علي محمد علي، أن منتخب السنغال الأول لكرة القدم و منافس مصر هو الأقوى في التصنيف الأول في القارة الأفريقية.

وأضاف في تصريحات عبر "أوضة اللبس" مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" السنغال تمتلك أفضل حارس في العالم وأيضا ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي، ولديهم خبرات في جميع المستويات".

وزاد "منتخب مصر يستطيع التعامل مع المباريات الهامة والإقصائية وأرى أن فرص تواجدنا في كأس العالم كبيرة للغاية ونريد تحقيق أفضل أداء ونتيجة".

وواصل "تاريخ منتخب مصر أمام السنغال جيد للغاية ويجب التعامل مع هذه المباراة بشكل جيد للتعامل معها والصعود لكاس العالم للمرة الثانية على التوالي".