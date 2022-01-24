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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علي محمد علي : منتخب تونس قدم مباراة كبيرة أمام نيجيريا رغم الصعوبات.. ومصر الأقرب للفوز على كوت ديفوار

منتخب تونس
منتخب تونس

أكد المعلق الرياضي علي محمد علي، أنه يتمنى فوز منتخب مصر الأول لكرة القدم  على كوت ديفوار خلال المواجهة المرتقبة المقبلة.

وأضاف في تصريحات  عبر "أوضة اللبس" مع شادي محمد المذاع على قناة النهار:" في البداية أقدم التهنئة لمنتخب تونس بالصعود لدور الثمانية بالرغم من حالات كورونا داخل الفريق في الفترة الأخيرة، وهذا لاأمر دافع كبير للجميع في الفترة القادمة".

وزاد "منتخب كوت ديفوار لم يبدأ كأس أمم أفريقيا بشكل جيد للغاية ولكن مع مرور الوقت قدموا النجاح أمام الجزائر، واللعب أمام كوت ديفوار يصب في صالح منتخب مصر على مدار التاريخ".

وواصل "منتخب مصر كبير، والضعيف هو من لا يستغل أدق التفاصيل من أجل تحقيق الفوز، ويمتاز كوت ديفوار بالسرعة والقوة، ولديهم ثلاثي هجومي على أعلى مستوى".

وتابع "ماكس جراديل، وبيبي، وهالير يقدموا مستويات جيدة وأيضا وسط الملعب لديهم قوي للغاية ومتمثل في سنجاري وكيسيه، وخط الدفاع لديهم لديه أخطاء كثيرة للغاية، ويجب إستغلال هذه الهفوات".

على محمد على منتخب مصر كوت ديفوار حالات كورونا ماكس جراديل

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