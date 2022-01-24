عبد الحفيظ: جوارديولا نفسه قد يتعرض للانتقادات مع الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، عن تصريحات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بشأن تجديد تعاقده مع قلعة الجزيرة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "تم إرسال القائمة المبدئية المشاركة في منافسات كأس العالم للأندية، لكن لدينا أفضلية بعض الشىء".

وأضاف: "الاتحاد الدولي أعطى لنا متسعًا من الوقت، ويمكن أن يكون هناك تغييرات في القائمة بعد إصابة أكرم توفيق وبدر بانون".

وأردف: "ربما يكون هناك صفقات جديدة قبل كأس العالم للأندية، اليوم 24 يناير، كل شىء وارد ولدينا فرصة، وارد أن يكون هناك تدعيم في الجانب الدفاعي".

واستكمل: "لم يكن هناك تنسيق بين الفيفا والاتحاد الإفريقي بسبب كأس العالم للأندية وكأس أمم إفريقيا".

واستطرد: "أما عن تجديد تعاقد موسيماني، حققنا نجاح بهذا الرجل العظيم والعكس، دائمًا نكون واضحين ويكون هناك صراحة، هو يستحق شيء كبير لأنه حقق بطولات مع الأهلي، نحن كنادي لدينا سياسة وشخصية وطريقة".

وواصل: "شهادة حق.. موسيماني حقق بطولات كبيرة مع الأهلي، وسياسة النادي وشخصيته وتاريخه تساعد أي شخص على النجاح".

واستأنف: "موسيماني مستمر مع الفريق أم لا؟ من المؤكد سيكون هناك تصريح واتفاق واضح سواء بالاستمرار من عدمه، وإذا استمر سيكون هناك اتفاق بين الطرفين، وعقده ساري حتى نهاية الموسم، وسواء استمر أم لا فهو حقق إنجازات مع النادي".

وواصل: "بمنتهى الواقعية الأهلي حقق اثنين دوري أبطال إفريقيا، ومثلهم في السوبر الإفريقي، وثالث كأس العالم للأندية، كل هذه بطولات حققها موسيماني مع الأهلي".

وأكد: "وارد إذا تعاقدنا مع جوارديولا أن يتعرض لانتقادات، ومن يدرب الأهلي يتحمل الذم والمدح، من حقك كمشجع أن تتنقد في أي وقت".

وأتم: "أما عن تصريحات موسيماني بشأن التجديد، فهناك غرف مغلقة نتحدث فيها، ولا يصح أن أتحدث عنها عبر الإعلام".