عيوب ساعدت الشركات المنتجة للسيارات | صور

مرت صناعة السيارات بمتغيرات كثيرة مثل عيوب الصناعة والتي كان لها دوراً كبيراً في مساعدة الشركات على التطور اكثر، وكانت سبباً كبيراً في تطور الصناعة ووصولها لما هي عليه اليوم، ففي كثير من الأحيان لا يعترف الصناع بخطاهم ولكن هنا اختلف الأمر.

مرسيدس A-Class

تم طرح الجيل الأول من الفئة A للبيع في عام 1997 عندما قامت مجلة Teknikens Värld السويدية بتنظيم اختبار تعرج للسيارات كان يعرف باسم اختبار Elk، وهو سباق تعرج مصمم لمحاكاة الظروف الواقعية.

كانت الدعاية الناتجة عن السباق من بين أسوأ ما عانته مرسيدس على الإطلاق، واستجابت الشركة وقامت بضبط نظام التعليق (الذي لم يكن تمامًا لسيارة ذات مركز ثقل عالٍ في حالة الطوارئ) وتركيب نظام تحكم إلكتروني بالثبات، وتم تطبيق هذه التغييرات ليس فقط على الأمثلة اللاحقة للفئة A ، ولكن أيضاً على 17000 سيارة تم بيعها بالفعل.

بورشه 911

يعتبر تركيب محرك خلف المحور الخلفي للسيارة هو أفضل طريقة لضمان استقرار السيارة، وعملت بشكل جيد بما فيه الكفاية للسيارات الصغيرة ذات مخرجات الطاقة المنخفضة، وإلى حد ما عملت على سيارات بورش المبكرة حتى طراز 911 الأصلي الذي تم تقديمه في عام 1964.

ومع ارتفاع الطاقة الناتجة بسبب إضافة الشحن التوربيني، اكتسبت بورشه 911 سمعة طيبة، وقامت الشركة بعمل جيد للغاية في التقليل من المشكلة في السنوات الأخيرة دون التخلي عن محرك 911 المتوسط، وهو تطور سينتقده بشدة المتحمسون.

رينو أفانتيم

كانت أبواب سيارة رينو Avantime coupe أو SUV ضخمة وثقيلة للغاية إذا تم تعليقها بشكل طبيعي، وكان من المستحيل تقريباً فتحها في موقف للسيارات دون الاصطدام بالسيارة التالية.

تمكنت رينو من التغلب على هذا من خلال جعلها ذات مفصلات مزدوجة كان ذلك حلاً ذكياً، لكنه كان يعني أيضاً أنهما بالكاد يفتحان على الإطلاق، ونتيجة لذلك اضطر الركاب إلى السير تقريباً إلى الجزء الخلفي من السيارة، والالتفاف عندما وصلوا إلى حافة الباب ثم السير إلى الأمام مرة أخرى قبل الصعود على متنها، وكان يجب أن يكون هناك حل أفضل.

فولكس فاجن جولف R32

يحتوي كلا الإصدارين من R32على محرك V6ثقيل بسعة 3.2 لتر مثبت بالكامل تقريباً أمام المحور الأمامي، وكان النموذج السابق سريعاً في خط مستقيم ولكن كان من الصعب إدارة الزوايا الدائرية أو المطبات الزائدة، وكانت خليفتها أفضل بكثير.

أزالت فولكس فاجن عيب التصميم الخاص بها عن طريق استبدال R32بـ Golf R، التي كانت تحتوي على محرك توربيني أخف وزناً سعة 2.0 لتر رغم ان صوت R32الرائع كان شيئاً من الماضي، لكن R كانت أفضل بشكل لا يضاهى في القيادة.

Proton Savvy

كانت إحدى الميزات غير الجذابة بشكل خاص لـ Savvy supermini هي مستشعر وقوف السيارات الخلفي الخاص بها، والذي كان يعطي صوتاً عالياً عندما كانت السيارة تقترب جداً مما كان خلفها مباشرة.

تم إصدار نفس الصوت أيضاً عندما يختار السائق ترس الرجوع للخلف، ويحدث هذا عادةً مرتين في تتابع سريع، وكان من غير المرجح أن يكتمل بنجاح في المحاولة الأولى مع استمرار وجود عيوب في التصميم، ولم يكن هذا مهماً بشكل خاص، لكنه كان بالتأكيد أحد أسهل الحلول لإصلاحها.