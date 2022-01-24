صحة سيناء: حصر الأجهزة الطبية لإجراء الصيانة اللازمة لها

أكدت الدكتور ة نشوة السيد مدير إدارة الرعاية الصحية الأساسية بمديرية الصحة بشمال سيناء، أنه سيتم اختيار مسئول جودة بوحدات الرعاية الصحية بالإدارات الصحية علي مستوي المحافظة، لمتابعة انتظام العمل ،كما سيتم تنفيذ خطة تدريب للفريق الصحي.

وقالت أثناء جولتها التفقدية لمركز الرعاية الصحية بوسط مدينة العريش ،والمركز الحضري بعاطف السادات، بتكليف من الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء انه تقرر عمل حصر للأجهزة والتجهيزات الطبية لإجراء الصيانة اللازمة لها، والاعداد لقاعدة بيانات حديثة على مستوى المحافظة .

وأكدت علي توفير مستلزمات التشغيل وتوفير أدوية الطوارئ و الطعوم والأمصال واستمرار الإعلان عن خدمات الوحدات الصحية والمبادرات الرئاسية، وكذا حسن معاملة الجمهور أثناء تقديم الخدمة الصحية ،والتشديد علي الالتزام بالزي الرسمي لجميع العاملين ، وتحقيق الانضباط للفريق الصحي و العمل على تنشيط المبادرات الرئاسية .

