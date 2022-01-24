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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القوي العاملة:

تعيين 5117 شابا واستخراج 3521 شهادة قياس مستوى المهارة بالجيزة

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

القوي العاملة:  تعيين 5117 شابا واستخراج 3521 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة بالجيزة

قامت مديرية القوي العاملة بمحافظة الجيزة بتعيين 5117 شاباً، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"   لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، كما تم تسجيل 13713  راغب عمل ، وتوفير 120  فرصة عمل .

 وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان : إن المديرية قامت  باستخراج 1763 شهادة قياس مستوى المهارة و1728 رخصة مزاولة المهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المتدرجين 202 متدرج  في منشأتين من منشآت القطاع الخاص.

تلقي الوزير، تقريراً بذلك من محمد عيسى مدير المديرية  بإنجازاتها عن شهر ديسمبر الماضي،  أشار فيه إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 64 منشأة، وعمل 14 حملة عادية ونوعية ، وإعادة التفتيش 120 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 46 محضراً ، وعمل 37 ندوة توعية للعاملين ، ومنح 5 تراخيص لمنشآت ، وبحث شكوتين .

أما عن مجال التفتيش العمالي ، فقد تم التفتيش على 221 منشأة لضمان تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وأسفر التفتيش عن تحرير 252 محضراً عمالياً ، وبحث 89 شكوى. 

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلين ، قامت المديرية بعمل بوليصة تأمين على الحياة لـ 8415 عاملا من المسجلين بالمديرية ، وعمل خدمات صحية لـ 10 عمال من المسجلين .

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب ، قامت المديرية بإستخراج 35 ترخيص عمل لأجنبي لأول مرة ، وتجديد 12 آخرين طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

أما عن مجال رعاية القوى العاملة وبحث الشكاوى ، فقد تلقت المديرية 746 شكوى عمالية ( فصل - مطالب ) ، تم تسوية 41 شكوى منها ودياً ، وإحالة 148 شكوى للمحكمة العمالية ، و 52 أحيلت لجهات أخرى ، و 11 شكوى أحيلت لمكتب التفتيش ، وحفظ 134 شكوى ، و 370  ما زالت تحت البحث والدراسة .  

 

 

 

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تعيين 5117 شابا استخراج 3521 شهادة قياس رخصة مزاولة الحرفة الجيزة مديرية القوى العاملة كعب العمل محمد سعفان وزير القوى العاملة

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