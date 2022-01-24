عدم ممارسة الكرة لمدة 6 أشهر.. استشاري: أوميكرون يؤثر على عضلة القلب

خطر يهدد حياة الاعبين..

قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفي قصر العيني الفرنساوي وأستاذ أمراض القلب، إن من لديه مشكلة فى القلب وأصيب بنزلة برد تقوم بالضغط على عضلة القلب، حيث يجب على المريض حماية نفسه منها.

وأضاف "الحديدي"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أوميكرون متحور كورونا يؤثر على أداء عضلة القلب، معقبا: "لاعبين الكرة أما بيصابوا بكورونا لازم يعلموا رنين بالقلب علشان يشوفوا إذا كان هناك إلتهاب بعضلة القلب.. لأنه لو ظهر هناك إلتهاب يمنع اللاعب من اللعب لمدة ستة أشهر".

وتابع أن أى إلتهاب فى عضلة القلب يؤدي إلى مشاكل، من ضمنها ضربات القلب السريعة التي قد تؤدي للوفاة والموت المفاجئ.

وأشار إلى أن الإلتهاب الذي يحدث بالقلب إما يصيب العضلة أو الأوعية، حيث أنه من الممكن أن يحدث ألم فى القدم واليدين، إلى جانب حدوث انقباض فى الأوعية، وبالتالي برودة الأطراف خلال فصل الشتاء.