شاهد.. آثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الحوثي بالسعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الاثنين، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه مدينة ظهران الجنوب.

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، قال تحالف دعم الشرعية إن شظايا الاعتراض سقطت على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب، وأشار تقرير أولي إلى وقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدنية.

ونشرت الصحيفة، صورًا لآثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي بالمنطقة الصناعية، الذي أُطلق من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة ظهران الجنوب.

آثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي الحوثي بالسعودية

وأكد التحالف تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية، لافتا إلى أن هذه المنصة استُخدمت، فجر اليوم الإثنين، في هذه العملية.

وكان التحالف أعلن في وقت سابق، عن إصابة مقيمين اثنين من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية، وذلك جراء اعتداء بصاروخ باليستي، سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وقال التحالف إن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا أن الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.