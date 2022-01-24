النائب محمد زين الدين: تضحيات أبناء الوطن سر بقاء الدولة المصرية

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أننا جميعاً تأثرنا مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي اثناء احتفالات مصر بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير خلال الاستماع إلى كلمات أبناء الشهداء، حيث استعرضت الاحتفالية ذكريات عدد من أبناء الشهداء مع ذويهم قبل الاستشهاد.

ووجه " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية لجميع أسر الشهداء على كلماتهم النابعة من القلب خلال هذه الاحتفالات والتى تؤكد صمودهم وأنهم قدموا أبناءهم لمصر وشعبها مؤكداً أن الرئيس السيسى عبر فى كلمته عن جميع المصرية فى تقديره الكبير لشهداء مصر الأبرار وأسرهم.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن سر بقاء الدولة المصرية كان بفضل هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم الذكية من أجل بقاء مصر وشعبها ، مشيراً إلى أن العلاقة الخاصة والابدية بين الشعب المصرى وقواته المسلحة الباسلة وشرطته الوطنية فالتلاحم بين الشعب المصرى كان ولايزال وسوف يستمر لأنها عقيدة ثابتة وراسخة فى قلوب وعقول كل المصريين ولا يمكن أن تتغير أبداً.

وأعرب النائب محمد عبد الله زين الدين عن ثقته التامة فى أن مصر خلال السنوات القليلة القادمة ستكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا ، مؤكداً أنه بعد المشروعات القومية الكبرى التى انجزتها مصر بصفة عامة وفى مجال شبكة الطرق القومية والانفاق والكبارى وتطوير السكك الحديدية ومشروعات النقل الحديثة فإن مصر ستكون من الدول الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والافريقية والاجنبية.