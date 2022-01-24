بشهادة دولية.. مطارات مصر آمنة صحيا رغم كورونا

نجحت 6 مطارات مصرية هى :" القاهرة وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب " الدوليين للعام الثانى على التوالى فى تجديد شهادة " الاعتماد الصحى الدولى للسفر الآمن " والتى يمنحها المجلس الدولى للمطارات ( ACI ) ضمن البرنامج الدولى للاعتماد الصحى للمطارات (AHA) والذى يتم من خلاله متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة بالمطارات للحفاظ على سلامة المسافرين والعاملين حيث أثمرت نتائج التقييم للمجلس الدولى للمطارات عن تجديد شهادة السفر الصحى الآمن لهذه المطارات المصرية لتصبح مصر من أوائل دول العالم التى تنجح فى تجديد شهادة الاعتماد الصحى وهو مايعد إنجازا دوليا جديدا لقطاع الطيران المدنى المصرى .

يأتي ذلك استمرارا للجهود التى تبذلها وزارة الطيران المدنى فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بجميع المطارات المصرية وعلى متن الطائرات وكافة المنشآت الحيوية بقطاع الطيران بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وصرح الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بأن تجديد شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من جانب المجلس الدولى للمطارات يعزز الثقة فى منظومة الإجراءات الصحية التى يتم تطبيقها فى المطارات المصرية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية كما يعد رسالة طمأنة للمسافرين على سلامة الإجراءات الصحية بالمطارات وتأكيداً على الالتزام بتوفير سفر آمن لجميع المسافرين من وإلى المطارات المصرية مما يسهم فى جذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية إلى مصر.

ووجه وزير الطيران المدنى الشكر والتقدير لجميع العاملين بالمطارات المصرية على جهودهم المشرفة وأدائهم المتميز مؤكدا استمرار تكثيف الإجراءات الوقائية فى كافة المطارات والمنشآت الحيوية بالقطاع لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته .

ومن جانبه هنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بالمطارات التى نجحت فى تجديد شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن مشيدا بجهود جميع العاملين بالمطارات فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة.

وأكد رئيس القابضة للمطارات على أن هذا التجديد للعام الثانى على التوالى يعد إنجازا كبيرا في ظل جائحة كورونا ومتحوراتها .. كما يأتي في إطار النجاحات وتجديد الشهادات الدولية التي تحصل عليها المطارات المصرية بصفة دورية في مجالات الجودة والسلامة الصحية .

جدير بالذكر أن 11 مطارا مصريا كانت قد حصلت على شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن من المجلس الدولى للمطارات خلال عام 2021 وهى مطارات .. القاهرة وشرم الشيخ والغردقة وطابا والاقصر وأسوان وسوهاج و أسيوط وبرج العرب ومرسى مطروح ومرسى علم