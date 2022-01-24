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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر: هجمات ميلشيا الحوثي الإرهابية على السعودية والإمارات انتهاك جسيم للقانون الدولي

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم ٢٤ يناير الجاري، عن بالغ إدانتها واستنكارها لمواصلة ميلشيا الحوثي لهجماتها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها باتجاه محافظتي ظهران الجنوب وأحد المسارحة، وكذا تلك التي قامت بها تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. 


وتشدد مصر على أن استمرار ميلشيا الحوثي في هذه الهجمات الجبانة تجاه الدولتين الشقيقتين، يُعدُّ تهديدًا صريحًا لأمنهما واستقرارهما، وسلامة مواطنيهما والمقيمين على أراضيهما، فضلًا عما تمثله تلك الهجمات من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي. 


وتجدد مصر تضامنها الكامل مع كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه الدولتان الشقيقتان من إجراءات للتصدي لتلك الهجمات الإرهابية الجبانة، وصون أمنهما واستقرارهما.

مصر السعودية المملكة العربية السعودية الإمارات العربية ميلشيا الحوثي

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مصر: هجمات ميلشيا الحوثي الإرهابية على السعودية والإمارات انتهاك جسيم للقانون الدولي

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