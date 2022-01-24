محمد أبو عرابي: 6 طرق للتخلص من السواد حول الفم

تعاني الكثير من الفتيات والنساء من مشكلة اسمرار منطقة حول الفم، وبالأخص أصحاب البشرة السمراء، مما قد يسبب لهن الشعور بالإحراج وفقدان الثقة بمظهرهن الجمالي بشكل عام.

وفي هذا الصدد، يستعرض دكتور التجميل محمد أبو عرابي واحداً من الرائدين في مجال التجميل ، أهم نصائحه الطبية لعلاج مشكلة اسمرار منطقة حول الفم، والأسباب التي تؤدي لاسمرارها لتفاديها قدر الإمكان.

يوضح الخبير العلاجي، أسباب ظهور السواد حول الفم وهي:

١- التدخين، نظراً لأنه يُزيد من حالة جفاف الشفاه.



٢- قلّة شرب الماء، وارتفاع كمية الأملاح في الدم.



٣- التنفس من الفم، نظراً لأنه يسبب جفاف الشفايف وبالتالي قد يمتد إلى محيط حول الفم ومن ثم يسبب اسمرار تلك المنطقة.



٤- طقس الشتاء البارد يسبب تراكم العديد من خلايا الجلد الميتة حول الفم.



٥- وضع اليد حول الفم لفترة طويلة، قد يسبب تراكم البكتيريا المسببة للسواد حول الفم.



٦- وصول معجون الأسنان أثناء استخدامه للمنطقة المحيطة بالفم، يؤدي إلى اسمرار هذه المنطقة لاحتواء معاجين الأسنان على مادة الفلورايد.

كما يكشف نصائح ضرورية للتخلص السواد حول الفم:-

١- يمكنك اللجوء إلى التقشير بالمستحضرات الطبية، حيث يساعد التقشير اليومي للبشرة على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتخفيف الاسمرار الموجود حول الفم وبالتالي تفتيح البشرة، وذلك عن طريق فرك المنطقة بالمقشر بانتظام.

٢- يمكنك اللجوء إلى التقشير الكيميائي، أسرع حل للتخلص من الاسمرار حول الفم، حيث أنه لديه القدرة على الوصول إلى الخلايا التالفة الموجودة تحت سطح الجلد وإصلاحها، ولكن يعتمد نجاح تلك الطريقة على الابتعاد قدر المستطاع عن أشعة الشمس.

٣- استخدام كريمات تفتيح البشرة الغنية بفيتامين C، وأربوتين، ونياكيناميد، مما يمنع خلايا الجلد من إنتاج صبغة الميلانين التي تسبب الاسمرار حول الفم، ويتم ذلك عن طريق وضع طبقةٍ خفيفةٍ من الكريم على المنطقة الداكنة حول الفم مع الحرص على عدم استخدامه لأكثر من ٣ أسابيع.

٤- العلاج بالليزر من أكثر الطرق فعالية للتخلص من المناطق الداكنة حول الفم، فعلى الرغم من أنها ليست دائمة، إلا أنها تساعد على تفتيح البشرة، ويمكنك الاستعانة بنوعين هما Q Switched وفراكشنال ليزر.

٥- يمكنك استخدام بعض الخلطات والوصفات المنزلية باستخدام مواد طبيعية تساعد على إزالة السواد حول الفم، مع ضرورة التأكد من أنك لا تعانين من الحساسية من أي مكون تتضمنه هذه الوصفات مثل عصير الليمون، البطاطس، عسل النحل، مقشر الشوفان، والنشاء.

٦- يمكنك حقن البشرة بالبلازما الغنية بالصفائح الدموية، أو الميزوثيرابي مما يساعد على تفتيح الأماكن الغامقة حول منطقة الفم.