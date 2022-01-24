استمرار أعمال تصريف وكسح المياه بأحياء الإسكندرية

واصلت الأجهزة المعنية بمحافظة الإسكندرية أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار ورفع درجة الاستعداد بنطاق أحياء عروس البحر الأبيض المتوسط.

واستكمالا لجهود الحي لرفع درجة الاستعداد والطوارئ لمواجهة تجمعات الأمطار ومتابعة حالة الشوارع ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي، وبحضور محمد عبد الله رئيس حي العامرية أول، قامت إدارة الصرف الصحي وجميع الإدارات المعنية بالتعاون مع شركة الصرف الصحي، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار بالطريق الصحراوي والعامرية البلد ومرغم.

وتم رفع درجة الاستعداد لمواجهة تجمعات مياه الأمطار وتحقيق السيولة المرورية وجار المتابعة بجميع شوارع الحي.

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وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتعامل الفوري مع أماكن تجمعات مياه الأمطار، قام اللواء أشرف بهجت رئيس الحي في وجود عصام عبدالمنعم سكرتير الحى بمتابعة رجال الصرف الصحي بالعامرية ثان من القيام بأعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار بنطاق الحي.

وقد أكد اللواء أشرف على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين من وجود تراكمات للمياه ولا تزال أعمال متابعة شفط مياه الأمطار على مدار اليوم لحين انتهاء النوة وسقوط الأمطار.

ووفقا لتعليمات المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، تواجد صباح اليوم جمال جابر سكرتير عام الحي بالمناطق الساخنة والظهير الريفي لرصد تجمعات المياه والتأكد من تواجد سيارات الشفط والبدالات والتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بالحي لكسح وشفط المياه.

وشملت شوارع ٥٧ من خالد بن الوليد وابن عقيل وارض المحمرة وش مصطفي كامل أمام عزبه الشامي وعزب الظهير الريفي بالحي وتم شفط وكسح المياه من مناطق عديده وجاري التعامل مع باقي المناطق المتضررة من الأمطار.

وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى والتعامل الفوري مع أماكن تجمعات الأمطار بنطاق المحافظة ومراجعة تطهير الشنايش والمطابق لزيادة الطاقة الاستيعابية لها خلال النوات.

وتفقد اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه، بتفقد محطات الصرف الصحي المتواجدة بنطاق الحي، فضلا عن متابعة قيام رجال الصرف الصحي بالمنتزه ثان بأعمال تصريف تراكمات مياه الأمطار والتشديد على مراجعة تطهير شنايش الأمطار لزيادة طاقتها.

جاء ذلك بحضور مسؤولي الصرف الصحي وممثلي الجهات التنفيذية، وشدد الجمال خلال متابعته للأعمال القائمة بضرورة التعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار بنطاق الحي ومراجعة كافة الشنايش والمطابق والمتابعة اللحظية لها للتيسير على المواطنين.

وتتعرض الإسكندرية لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها سقوط أمطار على فترات وانخفاض في درجات الحرارة.