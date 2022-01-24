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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كلنا واحد.. أشرف الشرقاوى: الداخلية تسلك نهجا جديدا لرعاية الشعب وتلبية احتياجاتهم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال اللواء أشرف الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية السابق بقطاع الأمن العام، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعتبر ميثاق شرف لكافة رجال الشرطة لما تحمله من معانى ودلالات كبيرة، وتوضحية لدور الشرطة وما تعرضت له من فترات صعبة ومعالجة نفسها في فترة قياسية.


وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق، خلال لقائه في برنامج " صباح النور " المذاع على قناة "تن"، أن قدر رجال الشرطة هو تحمل المشاكل والأعباء على مر العصور، والمشاركة العادلة والجادة في أمور الحياة وليست حماية الوطن والدفاع عنه فقط.


وأشار "الشرقاوى"، أن وزارة الداخلية بعد عام 2014 سلكت نهجا جديدا ألا وهى ملاصقة الشعب والشعور بنبضه والتقرب منه، ولا يقتصر دورها فقط على فر ض التعليمات ووضع قواعد صارمة يجب الالتزام بها، فمبادرات وازرة الداخلية مثل مبادرة "كلنا واحد"، كانت بتوجيهات من" وزير الداخلية " بهدف معرفة مشاكل الشعب في كافة المجالات وإيجاد حلول لها.


وأردف أشرف الشرقاوى، أن تطوير قطاع السجون يهدف إلي معالجة النزلاء وتأهيلهم إعادة إدخالهم في منظومة الدولة؛ وذلك بعد إنهاء فترة الحكم عليهم ، وجعلهم منتجين ومؤثرين في الدولة كى يعود عليهم هذا الإنتاج، وتقوم الوزارة برعاية أهالي النزلاء وعدم تركهم وتلبية إحتياجاتهم.
 

وزير الداخلية الداخلية

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