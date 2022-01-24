إتاحة مشروعات الاستثمار في المستلزمات الطبية لرجال أعمال مصريين عائدين من الخليج

اجتمع رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج اسماعيل احمد مع عصام يوسف نائب رئيس الاتحاد في امريكا للاتفاق على خطة جذب استثمارات المصريين في امريكا للمشاركة في البناء والتنمية داخل جمهورية مصر العربية .

حضر الاجتماع ممثلين عن اللجنة الاقتصادية بالاتحاد وتم عرض كافة المشروعات المتاحة والتسهيلات التي تمنحها الدولة المصرية لرءوس الاموال الاجنبية وكذلك بعض المشروعات التي يمكن المساهمه فيها مع رجال اعمال مصريين عائدين من الخليج العربي في مجالات متنوعة منها المستلزمات الطبية والمواد الغذائية وتصدير الخضروات والفواكه الطازجه وإعادة تدوير المخلفات.

وقال عصام يوسف أن هناك مجموعة من رجال الاعمال في امريكا يرغبون في إقامة عدة مشاريع استثمارية في مصر وتم الاتفاق على أن يتولى الاتحاد العام للمصريين في الخارج من خلال خبراء في اللجنة الاقتصادية توفير وعرض الفرص الاستثمارية المختلفة وعمل دراسات الجدوى اللازمة لتقديمها لهم .

واشاد يوسف بمستوى التعاون بين اعضاء الاتحاد العام للمصريين في مختلف دول العالم وفروع الاتحاد عموما وفرع امريكا خصوصاً للوقوف على أوجه التعاون بينهم لما فيه الصالح العام وتحقيق التعاون المشترك في مجالات متنوعة وخير مثال هو تلاقي رؤوس اموال مصرية من امريكا مع رؤوس اموال مصرية عائدة من الخليج .

وفي نفس السياق اشاد رئيس مجلس ادارة الإتحاد العام للمصريين في الخارج بالفرع الجديد في امريكا وأهدافة التي اولاً وإخيراً جاءت لغرض تكوين لوبي مصري على ارض الولايات المتحده لتوحيد الصف المصري ولم شمل ابناء مصر في امريكا والعمل على مجابهة الحوار المعادي والدفاع عن الحقوق المصرية في منظمات المجتمع المدني الأمريكي ولدى ذوي القصد من صناع القرار الامريكي .