الأهلي يواجه طنطا.. والزمالك يلتقي بورسعيد بثمن نهائي كأس مصر لرجال الطائرة

تقام اليوم الإثنين، منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر لرجال الكرة الطائرة للموسم الحالي 2021 - 2022.

حيث يلتقي الأهلي بقيادة مديره الفني محمد مصيلحي مع نظيره طنطا، على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة، فيما يواجه الزمالك والذي يقوده فنيًا حسن الحصري نظيره بورسعيد على صالة المدينة الرياضية ببورسعيد.

وضمن إطار نفس الدور، يلعب هليوبوليس مع نظيره الطيران على صالة الأول بمدينة الشروق، كما يستضيف القناة نظيره سموحة على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ويحل الاتحاد السكندري ضيفًا ثقيلًا على نظيره الزهور على صالة الأخير، فيما يلاقي بتروجيت نظيره اسكندرية للبترول على صالة المركز الأولمبي بالمعادي، وأخيرًا يلعب سبورتنج مع نظيره بني سويف على صالة الأخير.

فيما تأجلت مواجهة اتحاد الشرطة مع الفائز من مواجهة إيسترن كومباني وطلائع الجيش بسبب حالات الكورونا في صفوف الأخير.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3 - 2.