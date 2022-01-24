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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في حلوان لـ 7 فبراير

أرشيفية
أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة فرد أمن بشركة فى المعادي، بتهمة قتل زوجته علي إثر خلافات سابقة  بينهما لجلسة 7 فبراير المقبل ، وحملت القضية رقم 10851 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة حلوان.

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت أبو العلا ومحمد شرف الدين ومحمود محمد عبدالمنعم، وامانة سر محمد السنوسي و عمر عاشور.

وكشف أمر الاحالة ان المتهم، قتل زوجته، عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية علي إزهاق روحها فوضع مخطط أنفذه،  بأن أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض وتربص بها خلف باب مسكنه مغتنما تواجدها بمفردها،  وما إن أطمئن لوحدتها وتهيأ الظرف له فخرج من مكمنه مستغلا اطمئنانها له لقرابتهما فأنقض عليها طعنا بمناطق متعددة بجسدها بسلاحه الأبيض المعد لجرمه مسبقا،  فحاولت مقاومته إلا أنه استمر بطعناته حتي طرحها أرضا وخارت قواها ولفظت أنفاسها وتأكد من مفارقتها للحياة.

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فيما قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية اليوم ، تجديد حبس طالبين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل مشرف أمن بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية التابع لجامعة حلوان.

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه وتكليف مصلحة الشرعي بإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في واقعة قتل مشرف امن بجامعة حلوان علي يد طالبين، حيث استجوبت المتهمين واستمعت لشهود العيان، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة، وكذا طلبت تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الجريمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين فرد أمن وطالبين بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية.

على الفور انتقل رجال المباحث الي مكان البلاغ ، وتبين مقتل فرد امن تابع للجامعة .

ومن خلال جمع المعلومات والتحريات تبين ان طالبين وراء ارتكاب الواقعة تم ضبطهما ، وتم عرضهما علي النيابة للتحقيق.

المتهم بقتل زوجته جنايات القاهرة فرد أمن بشركة المستشار محمود كامل الرشيدي قتل

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