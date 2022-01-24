ضبط 4 عناصر إجرامية للاتجار في المواد المخدرة والألعاب النارية بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية؛ لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة، والألعاب النارية، وترويجها على عملائهم في المنوفية.



وكان قطاع الأمن العام، قد تمكن بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" يقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية؛ لقيامه بالإتجار في المواد المخدرة، مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.



كما تمكن القطاع من ضبط عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" يقيم بدائرة مركز شرطة تلا؛ لقيامه بحيازة سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وبحوزته فرد محلي وطلقة من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامي.



كما تم ضبط شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة شبين الكوم؛ لقيامهما بالإتجار في الألعاب النارية ومحدثات الصوت، واتخذا من دائرة قسم شرطة شبين الكوم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبحوزتهما 150 لعبة نارية ومُحدث صوت.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.