تطهير شبكات الصرف الصحي بجميع شوارع شبين الكوم لمواجهة التقلبات الجوية

أكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على ضرورة الاستعداد الجيد والتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار المحتمل من خلال إجراء أعمال الصيانة اللازمة لصفايات الأمطار ورفع الأتربة منها وتسليك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصه الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه طبقا للخطة الموضوعة لتطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى المحافظة جاري العمل علي مدار الساعة لسرعه الانتهاء من اعمال تطهير شبكات الصرف الصحي بمختلف مراكز والمدن والأحياء، لافتا إلى أنه تم تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها.

وناشد نجيب، المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال الاتصال على الخط الساخن ١٢٥ من أى رقم أرضى او محمول .

