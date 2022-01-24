تشكيل منتخب مصر.. موقف أبو الفتوح والونش من المشاركة أمام كوت ديفوار

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة كيروش نبأ سارا بعد تماثل أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للشفاء من الإصابة التي لحقت به وأبعدته عن المشاركة مع الفراعنة في المباراتين الماضيتين أمام غينيا بيساو والسودان .



وشهدت الأيام الماضية تجهيزات خاصة من قبل الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا لأبو الفتوح من أجل لحاقه بمباراة المنتخب أمام ساحل العاج “ كوت ديفوار ” المهمة المقرر إقامتها الأربعاء المقبل في لقاءات دور الـ 16 من منافسات كأس الأمم الإفريقية .



وتأتي عودة أبو الفتوح مهمة لدى الجهاز الفني للمنتخب في ظل الاعتماد عليه في تشكيل الفراعنة الأساسي نتيجة القدرات الفنية والبدنية الجيدة التي يمتلكها .



وبات موقف محمود الونش المدافع صعبا من اللحاق بمواجهة المنتخب المقبلة أمام ساحل العاج نتيجة استمرار معاناته من الإصابة في عضلته الأمامية وحاجته إلى المزيد من الوقت للعودة للمشاركة مع الفراعنة من جديد .



واستقر كيروش على الدفع بمحمد عبدالمنعم في مركز قلب الدفاع بجانب أحمد حجازي وعمر كمال في مركز الظهير الأيمن وأحمد أبو الفتوح " أيمن أشرف " في مركز الظهير الأيسر وفي الوسط محمد النني وعمرو السولية بجانب كلا من عبدالله السعيد " أحمد سيد زيزو " وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد.









