حزب المؤتمر يوجه أمناءه بتقديم درع الحزب لرجال الشرطة في المحافظات

أصدر يوسف عماد، أمين الأنشطة والعمل الجماهيري بحزب المؤتمر، توجيهات لأمانات الحزب بالمحافظات بتقديم درع الحزب لرجال الشرطة بالمحافظات ومديري الأمن، تقديرا لجهودهم في حفظ الأمن واحتفالا بأعياد الشرطة.

وأضاف حزب المؤتمر، أن جميع العيون الساهرة داخل جهاز الشرطة المصرية أكدوا للرأى العام المصري أنهم قادرون على تحقيق الأمن والاستقرار في جميع انحاء البلاد، وأن لديهم عقيدة راسخة في قلوبهم، أنهم وهبوا حياتهم لتحقيق الامن والاستقرار لمصر وشعبها العظيم، متوجها بتحية اجلال لشهداء مصر الأبرار، الذين لم يترددوا لحظة في تقديم ارواحهم فداء لمصر وشعبها.

وأكد الحزب، أن تضحيات رجال الشرطة المصرية البواسل سيسجلها التاريخ بحروف من نور، وهذا ليس بجديد على جهاز الشرطة المصرية، الذي تصدى رجاله ببسالة لكل محاولات النيل من استقرار الوطن وحملوا أرواحهم على أيديهم من أجل الحفاظ على تراب الوطن وحماية مقدراته الغالية وتوفير الأمن والأمان للشعب المصري وتضحياتهم العظيمة التي تروي تراب وأرض الوطن.